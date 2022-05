Sejm pracuje nad korektą Polskiego Ładu, która ma wejść w życie już 1 lipca. Część przepisów będzie się odnosić do całego roku 2022. Dotyczy to m.in. obniżenia podstawowej stawki skali podatkowej PIT z 17 proc. do 12. proc. „Niższy podatek będzie pobierany zaraz po wejściu w życie ustawy, już na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12% stawki. Natomiast ostateczny zysk tej zmiany będzie odczuwalny przy rozliczeniu podatku dochodowego, dodać i podkreślić należy, że już za rok bieżący” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

System pierwszy. PIT 12 proc.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Wytłumaczmy na najprostszym przykładzie osoby zatrudnionej na etat ze stałym wynagrodzeniem 5 tys. zł brutto. Od lipca pracodawca będzie odprowadzał z pensji takiego pracownika zaliczki na podatek według stawki 12 proc., a nie 17 proc., wynagrodzenie netto będzie więc wyższe. Wypłaty otrzymane od stycznia do czerwca, od których został już pobrany 17-procentowy podatek, w rozliczeniu rocznym PIT także zostaną ostatecznie rozliczone według stawki 12 proc. Pracownik może więc spodziewać się, że od połowy 2022 r. będzie zarabiał więcej, a w 2023 r. otrzyma jeszcze zwrot podatku za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku.

Oczywiście, obniżenie stawki PIT to niejedyna propozycja reformy, a sytuacja faktyczna wielu podatników jest bardziej skomplikowana niż ta w powyższym przykładzie. Jeśli np. pracownik zarabia miesięcznie w przedziale od 5701 do 11 141 zł brutto, wpływ na wysokość jego podatku – a co za tym idzie, wynagrodzenia na rękę - będzie miała także likwidacja ulgi dla klasy średniej. „Nie oznacza to, że ustawa pogarsza, wbrew konstytucyjnym kanonom, sytuację podatkową podatników w trakcie roku podatkowego” – zapewniają projektodawcy w uzasadnieniu. Argumentują, że likwidację ulgi dla klasy średniej zrekompensuje wspomniane obniżenie PIT do 12 proc.

Gdyby jednak ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średnie miał stracić, ustawa przewiduje zabezpieczenie – jest nim instytucja „hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.”

Hipotetyczny podatek należny to podatek obliczony według zasad Polskiego Ładu, bez uwzględnienia zmian, które mają wejść w życie 1 lipca.

W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to drugi system podatkowy. Dotyczy wyłącznie tych, którzy mieliby prawo do rocznej ulgi dla klasy średniej, a więc pracowników i przedsiębiorców rozliczających się według skali, osiągających roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Urząd skarbowy z urzędu obliczy ich hipotetyczny podatek należny i jeśli ten okaże się on niższy od podatku liczonego na nowych zasadach, zwróci podatnikowi różnicę.

„’Zwrot kwoty różnicy’ to czynność materialno-techniczna organu podatkowego skutkująca zmniejszeniem zobowiązania podatkowego podatnika w PIT za 2022 r. Czynność ta będzie dokonywana z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Zwrot ma być traktowany jak normalny zwrot podatku, zatem skarbówka przeleje stosowną kwotę podatnikowi w terminie 3 miesięcy (jeśli ktoś rozliczy PIT papierowo) lub 45 dni (jeśli ktoś rozliczy się elektronicznie).

Wydaje się, że rozliczenie PIT według zasad Polskiego Ładu sprzed 1 lipca będzie stosowane tylko wyjątkowo. Wiceminister Artur Soboń w wywiadzie dla DGP tłumaczył, że w praktyce może to dotyczyć tych podatników, którzy łączą ulgę dla klasy średniej z różnymi innymi ulgami podatkowymi „Ktoś np. korzysta z ulgi termomodernizacyjnej, zarabia niemało, ale nie na tyle dużo żeby wyjść z tzw. ulgi dla klasy średniej, a jednocześnie jego żona nie zarabia nic, więc przy wspólnym rozliczeniu korzystają z dwóch kwot wolnych” – wyjaśniał. Później na antenie TVN24 szacował, że chodzi o ok. 30-40 tys. osób.

Systemu trzeciego nie będzie. Nie ma powrotu do 2021 r.

Projekt ustawy budzi pewne wątpliwości w świetle wcześniejszych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego co do możliwości rozliczenia podatku według zasad z 2021 r., gdyby Polski Ład okazał się dla kogoś mniej korzystny. Zasada miała dotyczyć podatników osiągających przychody miesięczne do 12,8 tys. zł i – co szybko doprecyzowano w komunikacie na stronie rządu – rozliczają PIT-37. Chodziłoby więc m.in. o pracowników, zleceniobiorców i emerytów.

Zapowiedź premiera pochodzi jednak z czasów, gdy pomysł obniżenia PIT do 12 proc. nie był nawet dyskutowany. Obecnie jest ona nieaktualna. W projektowanej ustawie nie znalazła się taka propozycja. „Nie ma powrotu do 2021 r. w rozliczeniach podatkowych” – potwierdził wiceminister Soboń, pytany o to w TVN24.

Założenia projektowanej ustawy wydają się jednak – jeśli mówimy o podatnikach rozliczających PIT-37 i nieosiągających miesięcznych przychodów ponad 12,8 tys. zł - korzystniejsze niż system z 2021 r. Co prawda możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podatku nie będzie przywrócona, ale:

- podstawowa stawka podatku wyniesie 12 proc., a nie 17 proc.,

- utrzymana zostanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł, a więc znacznie wyższa niż w 2021 r.

- utrzymana zostanie również nowa wysokość drugiego progu podatkowego (120 tys. zł), co jest korzystniejsze niż w 2021 r. (wówczas było to 85 528 zł)

- nie znikną obowiązujące w 2021 roku ulgi, przeciwnie – przywrócona zostanie możliwość rozliczenia podatku z dzieckiem przez samotnych rodziców.

Podsumowanie

Jeśli zmiany wejdą w życie, większość osób zarabiających do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie rozliczy podatek już na nowych zasadach (ze stawką 12 proc.) i będzie to dla nich najbardziej korzystne. Chodzi tu o pracowników, osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, emerytów, przedsiębiorców. Wyjątkowo podatnicy znajdujący się w szczególnej sytuacji z uwagi na zbieg ulgi dla klasy średniej i innych preferencji zostaną automatycznie rozliczeni przez skarbówkę na zasadach Polskiego Ładu. Nie będzie możliwości, by ktoś z tej grupy podatników rozliczał się według zasad z 2021 r.

Powyższe rozważania dotyczą podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli według skali). Jednakże ryczałtowcy i liniowcy będą mogli po zakończeniu roku zdecydować, że chcą rozliczać się według skali.