Na początku kwietnia, jako pierwsza, stanowisko w sprawie całości środków z Funduszu Pomocy zajęła KR RIO. Urzędnicy przyznali, że w obecnym stanie prawnym niemożliwe jest zastosowanie jednoznacznej klasyfikacji budżetowej tych kwot w ramach planów dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. – Za celowe wydaje się stosowanie rekomendacji dysponentów przekazujących te środki – urzędów wojewódzkich – wskazała rada. – Nie wpłynęły do nas żadne wnioski w tej sprawie – usłyszeliśmy jednak w urzędach wojewódzkich dolnośląskim i łódzkim. Z kolei biuro wojewody lubuskiego stwierdziło, że nie wydaje rekomendacji w tym zakresie. Co w takiej sytuacji? KR RIO zasugerowała ujmowanie środków po stronie dochodowej w par. 097 lub par. 270 (pieniądze na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin). Wskazała również, że wydatki powinny być ujmowane w paragrafach zgodnych z ich charakterem ekonomicznym. Rada przypomniała też, że w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, polegające na wprowadzeniu nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych.

Dla samorządów ważne było m.in. rozstrzygnięcie kwestii prowadzenia specjalnych rachunków dla przekazywanej pomocy . – Jest np. zaskakująca interpretacja rzeszowskiej RIO, z której wynika, że powinniśmy prowadzić wydzielone rachunki bankowe do poziomu jednostki organizacyjnej. A ustawa w tej sprawie mówi, że do poziomu jednostki samorządu terytorialnego – mówi Marek Wójcik.

Resort zwrócił uwagę, że samorządy, które do końca danego kwartału nie wykorzystają w całości pieniędzy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, będą musiały poinformować o tym ministra finansów w ciągu 15 dni. Pomóc ma w tym specjalny formularz, który – jak zapewnia ministerstwo – zostanie wkrótce udostępniony samorządowcom. – Informacje (najbliższy termin to do 15 lipca br.), według stanu na koniec każdego kwartału, składają wyłącznie JST, które nie wykorzystały przekazanych środków, przy czym obowiązek poinformowania dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich szkół, przedszkoli – podkreśla MF. Zwrot pieniędzy będzie konieczny, jeśli nie zostaną one w całości wykorzystane na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi ukraińskimi lub w przypadku otrzymania kwoty z funduszu na podstawie nieprawidłowych danych z systemu informacji oświatowej. ©℗