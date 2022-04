Spytał o to mężczyzna, który w 2019 r. kupił apartament z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy. Do czasu zakończenia inwestycji przez dewelopera (tj. od 2019 r. do końca 2021 r.) kupujący wpłacał zaliczki, a każda z nich była dokumentowana fakturą. Wtedy jednak on sam nie był jeszcze podatnikiem VAT.