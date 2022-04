Wiceminister Soboń przypomniał, że 2021 r. był pierwszym rokiem faktycznego obowiązywania przepisów o tym podatku, więc zbyt wcześnie jeszcze na wykrycie prób jego unikania (o to pytał poseł). Wyjaśnił, że będzie to weryfikowane podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych w zakresie PIT i CIT za 2021 r. Dodał, że organy Krajowej Administracji Skarbowej będą wykorzystywać nie tylko dane z deklaracji podatkowych, ale też „inne informacje, do których KAS ma dostęp na podstawie regulacji ustawowych”.