Problem dotyczy sytuacji, gdy podatnik domaga się zwrotu nadpłaty po orzeczeniu TSUE o niezgodności polskiego prawa z unijnym. Powstaje pytanie, czy jeśli podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od opublikowania orzeczenia TSUE , to może liczyć na odsetki obliczone tylko do tego 30. dnia, czy aż do dnia zwrotu przez fiskusa nadpłaconego podatku.