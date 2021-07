Co więcej, taka wykładnia utrudnia również zadanie komplementariuszom, którzy po zakończeniu roku będą chcieli odzyskać nadpłacony podatek. Należy bowiem pamiętać, że zryczałtowany podatek odprowadzany przez płatnika nie jest wykazywany w żadnej deklaracji podatkowej składanej przez podatników do urzędu skarbowego.

Co ważne, na gruncie polskiego prawa podatkowego przyjęła się wykładnia przepisów wskazująca, że nie tylko sama dywidenda podlega opodatkowaniu, ale również zaliczka na poczet dywidendy. W konsekwencji wydawało się, że przepisy dotyczące wypłaty zysku należy stosować analogicznie do wypłaty zaliczek – w tym także w odniesieniu do zastosowania przepisów pozwalających komplementariuszowi na proporcjonalne odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).

Przyjęcie tak rygorystycznej wykładni oznacza, że spółka komandytowa wypłacająca zaliczki na poczet zysku (dywidendy) na rzecz komplementariuszy powinna każdorazowo pobrać i odprowadzić do urzędu 19-procentowy zryczałtowany podatek od całej kwoty zaliczki, bez prawa do obniżenia o proporcjonalny CIT.

W odniesieniu do osób prawnych spółka komandytowa jest obowiązana pobrać zryczałtowany 19-procentowy podatek, a następnie wpłacić go do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika. Po pobraniu podatku spółka informuje podatników (osoby prawne) w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po pobraniu podatku za pomocą formularza CIT-7. Oprócz tego, do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek, spółka powinna przesłać do urzędu właściwego dla podatnika informację o wysokości pobranego podatku z wykorzystaniem formularza CIT-6R.