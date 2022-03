Tylko w tej drugiej kwestii dyrektor KIS zgodził się ze spółką. Co do wydatków poniesionych przez nią przed uzyskaniem decyzji o wsparciu był innego zdania niż spółka. Ona bowiem uważała, że koszty pośrednie, które dotyczą działalności zwolnionej z opodatkowania, powinny być odliczone od przychodów z tego źródła (tj. działalności zwolnionej), nawet jeżeli zostały poniesione przed rozpoczęciem tej działalności. Argumentowała, że powinny być one odjęte w tym samym momencie, w którym zostaną rozpoznane jako koszt w rachunku wyników, z tym że nie wcześniej niż w dacie uzyskania przychodu z działalności zwolnionej, objętej decyzją o wsparciu. Ważne tylko, żeby można było je przypisać do działalności zwolnionej z CIT