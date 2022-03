Spółka jest odpowiedzialna za pobór i wpłatę do urzędu skarbowego 19-proc. podatku u źródła od zysku osiągniętego przez zagranicznego wspólnika spółki nieruchomościowej (nierezydenta) ze zbycia pakietu ponad 5 proc. udziałów w takiej spółce. Już przy wprowadzaniu tych przepisów eksperci formułowali wątpliwości co do tego, że odpowiedzialnością za pobór podatku obciążono nie jedną ze stron transakcji (zbywcę lub nabywcę), ale jej przedmiot, czyli spółkę nieruchomościową. Okazuje się, że to niejedyny problem.