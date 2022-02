Chodziło o dewelopera, który kupuje działki , buduje budynki biurowe, szuka najemców, a gdy budynek jest już oddany do użytkowania i wynajęty w zadowalającym stopniu (zazwyczaj w co najmniej 80 proc. powierzchni), sprzedaje go nowemu inwestorowi. Model biznesowy zakłada więc czerpanie zysków z działalności deweloperskiej, a nie z długoterminowego najmu powierzchni biurowej.