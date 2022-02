Spytała o to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i szeroko pojętego konsultingu. Jej wspólnikami są dwie osoby fizyczne. Planowano wprowadzić do umowy spółki postanowienia zobowiązujące obu wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki w zakresie: świadczenia usług konsultingu w sferze biznesowej oraz doradztwa biznesowego i restrukturyzacyjnego.