Dokumenty mają być skanowane do edytowalnej postaci cyfrowej, a następnie konwertowane do formatu XML. To główne założenia stojące za ogłoszonym niedawno przetargiem na budowę systemu informatycznego DIGITAL_TAX_PIT. Przetarg ogłosiło Centrum Informatyki Resortu Finansów. Zakończyły się już wstępne konsultacje rynkowe.