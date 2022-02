Część naszych czytelników będących przedsiębiorcami zastanawia się, czy nie ustanowić prokurentem swojej żony (prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa). Formalnie jest to możliwe, bo prokury może udzielić zarówno przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, jak i ten, kto samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą i z tej racji jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).