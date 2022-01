Jego przyczyną jest ten sam przepis – art. 83 ust. 2 usta- wy zdrowotnej. Brzmi on: „w przypadku nieobliczania zaliczki na PIT przez płatnika od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł”. Skutek? Daniny zdrowotnej nie zapłacą prokurenci, bo za nich spółka (jako płatnik) nie odprowadza zaliczek na PIT. To samo dotyczy osób, które zwolnią swojego płatnika z pobierania zaliczek na PIT. Od tego roku mogą tak zrobić osoby, które spodziewają się, że ich roczne dochody z określonych tytułów nie przekroczą 30 tys. zł, czyli kwoty wolnej od po- datku. Mowa m.in. o odbywających praktykę absolwencką lub staż uczniowski.

Wcześniej nie było możliwości, by zwolnić płatnika z pobierania zaliczek na PIT, bo kwota wolna była znacz- nie niższa. Od 1 stycznia br. została ona podwyższona do 30 tys. zł. Ale u prokurentów chodzi o znacznie większe pieniądze. Prokurent to szczególny rodzaj pełno- mocnika do załatwiania spraw spółki. Jego wynagrodzenie jest przychodem z tzw. innych źródeł. A zarobki to zdecydowanie więcej niż 30 tys. zł rocznie. Bywa, że prokurent zarabia tyle w miesiąc. Spółka jako płatnik nie potrąca od tego wynagrodzenia zaliczek na podatek – wielokrotnie potwierdzał to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ostatnio w interpretacji z 8 września 2021 r. – W konsekwencji prokurenci zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 0 zł, bo wprowadzając Polski Ład, nie wykreślono w ustawie zdrowotnej art. 83 ust. 2 – potwierdza Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy.

Przypomnijmy, że to niejedyne niedociągnięcia Polskiego Ładu w zakresie składki zdrowotnej. Ciągle trwa spór o to, jaką składkę za styczeń mają zapłacić przedsiębiorcy na liniowym PIT: 9 proc. – jak twierdzi ZUS i MF, czy 4,9 proc. – jak wynika z przepisu.