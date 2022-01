Dariusz Domagała z KIBR, który prowadzi biuro rachunkowe w Dąbrowie Górniczej, tłumaczy, że nie chodzi nawet o to, by przyszły księgowy zdawał egzaminy zakończone certyfikatem, ale o samo zdefiniowanie zawodu: kim jest księgowy, jakie są jego prawa i obowiązki. - Deregulacja sprawiła, że w branży pojawiły się podmioty, które liczyły na łatwe pieniądze . Część szybko się przeliczyła. Ale jednocześnie doszło do obniżenia poziomu usług, co dziś skutkuje kłopotami przedsiębiorców - ocenia.

Potwierdzają to teraz wyniki ankiety: ponad 53 proc. spytanych biur informuje, że trafiają do nich klienci „porzuceni” przez dotychczasowych księgowych. - Na regulacji zawodu zyskałyby zatem zarówno biura, jak i ich klienci - wskazuje Elżbieta Woźnicka, prezes biura rachunkowego EURO ROMB. Dlatego, jak dodaje, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, z którym jest związana, zaapelowało do resortu finansów o ponowne uregulowanie zawodu. Spytaliśmy Ministerstwo Finansów , czy rozważa przywrócenie kwalifikacji zawodowych i czy dostrzega obecne obawy księgowych. Na odpowiedzi czekamy.

Dariusz Domagała przekonuje, że ten zawód wymaga ciągłego doszkalania się. A dziś największym zagrożeniem jest niestabilność przepisów, ich zagmatwanie. Ocenia też, że księgowy nie może być postrzegany jak automat do wklepywania faktur. To człowiek, który pracuje na dokumentach nieraz kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorcy. - Nasze usługi muszą być bezpieczne. Tymczasem dla własnego bezpieczeństwa podnosimy wysokość polis OC - dodaje Domagała. I przyrównuje księgowych do saperów. - Fakt, nam materia ręki nie urwie. Ale to nadal materia bardzo niebezpieczna.

Problemem są też braki kadrowe. Doświadcza ich, jak pokazała ankieta KIBR, ponad 40 proc. biur. Osoby z największym stażem powoli odchodzą z zawodu, a znalezienie nowych jest czasochłonne. - Najlepiej, by zdobywali wiedzę, pracując na żywym organizmie, rozpatrując konkretne przypadki pod okiem kogoś z doświadczeniem. Staramy się, by tak było. Ale bywa, że po kilku miesiącach stażu taka osoba uznaje, że to jednak praca zbyt obciążająca, i odchodzi - słyszymy w biurach.

Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan, ocenia, że biura rachunkowe mają dziś trudną rolę, bo przebijają się przez zmieniające się przepisy i muszą tę wiedzę zwięźle przekazywać klientom. - Ich obawy, że mogą popełnić błąd, są uzasadnione, bo poziom legislacji podatkowej jest fatalny - ocenia. Przykładem jest naliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie, który wprowadził nowe zasady. Gdy miały wejść, biura szybko się przeszkoliły, zaktualizowały systemy. Tak by na 1 stycznia być w gotowości. Jednak 7 stycznia MF wydało rozporządzenie, by biura wyliczały różnicę w wynagrodzeniu w oparciu o nowe i stare przepisy oraz w zależności od tego podejmowały decyzje o ich wypłacaniu, odroczeniu itp. Biura nie wiedziały, jak się zachować, bo pojawiały się głosy, że rozporządzenie, bez delegacji ustawowej, jest nielegalne. Teraz, podkreśla Pruszyński, w trybie ekspresowym procedowana jest ustawa, która ma usankcjonować zapisy rozporządzenia, ale dzieje się to bez możliwości zgłoszenia zastrzeżeń. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. W efekcie wiedza, którą biura miały kilka dni temu, za chwilę będzie nieaktualna. I znów nie ma czasu na przestudiowanie nowych rozwiązań. - Systematycznie, na kanwie zapytań, jakie ślą do nas przedsiębiorcy, wysyłamy pakiety pytań do MF. Na 100 kwestii wyjaśnianych jest kilkanaście - wylicza Przemysław Pruszyński.