Radosław Kowalski, doradca podatkowy

Jeżeli po przeprowadzonym badaniu zarząd spółki (osoby kierujące nią) uzna, że spełnione są warunki do wyboru ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) i również w okresie jego stosowania spółka podoła wymaganiom prawodawcy, [ramka] a zasady opodatkowania są korzystne dla niej i jej wspólników, wówczas musi złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania tym ryczałtem (ZAW-RD). Standardowo składa się je do właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, czyli już w trakcie roku, dla którego ma być stosowany ryczałt od dochodów spółek. Tym samym, jeżeli rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, zawiadomienie takie powinno być złożone najpóźniej w poniedziałek, 31 stycznia 2022 r., by począwszy od tego roku (od jego pierwszego dnia), spółka stosowała estoński CIT

Jakie warunki trzeba spełnić

Wprowadzony z początkiem 2021 r. tzw. estoński CIT, czyli obecnie ryczałt od dochodów spółek (wcześniej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych), okazał się rozwiązaniem, które nie wzbudziło dużego entuzjazmu polskich podatników CIT . Prawodawca wyciągnął jednak odpowiednie wnioski i przepisy regulujące tę formę opodatkowania zostały w istotny sposób zmodyfikowane od 2022 r. Obecnie nie tylko zdecydowanie większa grupa podatników może korzystać z estońskiego CIT, lecz także same mechanizmy opodatkowania są bardziej przyjazne spółkom, które się na to zdecydują, i ich właścicielom.

Oczywiście w dalszym ciągu dla wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek muszą być spełnione szczególne warunki. W konsekwencji zarząd spółki musi przeprowadzić badanie, które pozwoli mu na udzielenie sobie odpowiedzi na dwa pytania: 1) czy spółka może zastosować estoński CIT?, 2) czy to będzie się opłacało? Nie w każdym przypadku odpowiedzi na te pytania są oczywiste.

Konieczne jest w szczególności sprawdzenie relacji własnościowych, struktury przychodów spółki, poziomu zatrudnienia, ale również ustalenie, czy w perspektywie kilku lat nie nastąpi pokrycie strat z lat ubiegłych (sprzed okresu stosowania estońskiego CIT) lub spłata pożyczek wraz z odsetkami na rzecz podmiotów powiązanych. Istotne jest też, w jaki sposób właściciele spółki na niej zarabiają. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, najlepiej jest, jeżeli czerpią z niej dochody w podstawowy sposób, tj. dzieląc jej zysk i wypłacając dywidendy. Oczywiście, gdyby podział zysku nie był dokonywany, wówczas nie wystąpiłaby jedna z podstawowych przesłanek wyznaczenia dochodu i zapłaty podatku przez spółkę, jednak trzeba pamiętać o tym, że prawodawca utworzył szerszy katalog zdarzeń skutkujących obowiązkiem opodatkowania spółki stosującej estoński CIT.

Opodatkowany estońskim CIT jest dochód wypracowany w czasie stosowania ryczałtu, przeznaczony do podziału oraz do pokrycia strat sprzed okresu stosowania ryczałtu (w tym na poczet przewidywanej dywidendy), a także dochód z tytułu: ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zmiany wartości składników majątku , zysku netto, nieujawnionych operacji gospodarczych.

Tym samym spółka, która wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT i nie będzie wypłacać dywidend, nie ma pewności, że nie wystąpi po jej stronie dochód do opodatkowania i sam podatek dochodowy. Dlatego właśnie, ponad wszelką wątpliwość, nim zapadnie decyzja o wyborze ryczałtu od dochodów spółek, należy przeprowadzić stosowną wnikliwą ocenę, która niejednokrotnie musi być poprzedzona zgromadzeniem licznych materiałów, w tym dotyczących nie tylko samej spółki i jej działalności, lecz także jej właścicieli. W przypadku tych ostatnich trzeba sprawdzić, czy nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Na szczęście, o ile formalnie stosowany jest czteroletni okres opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o tyle począwszy od 2022 r., podatnik może zrezygnować z końcem dowolnego roku podatkowego ze stosowania estońskiego CIT. Co ważne, nie powoduje to wstecznego opodatkowania na zasadach ogólnych, gdyż w tym przypadku utrata prawa do opodatkowania ryczałtem następuje z końcem roku podatkowego. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę to, że rezygnacja ze stosowania opodatkowania ryczałtem przed upływem czterech lat skutkuje brakiem wygaszenia obowiązku zapłaty podatku z korekty wstępnej (dochód z różnic przejściowych). ©℗

Niekoniecznie teraz

Wskazane rozwiązanie często jest najbardziej pożądane - chociażby z tego powodu, że nie jest związane z dodatkowym zamknięciem roku. Nie stanowi ono jednak jedynej drogi do stosowania estońskiego CIT. Gdyby bowiem decyzja dotycząca sposobu opodatkowania nie została podjęta w pierwszym miesiącu danego roku, wówczas - od 1 stycznia 2022 r., po ostatnich zmianach w prawie - wcale nie trzeba czekać 12 miesięcy na następną taką możliwość. Owszem, w takiej sytuacji w danym roku podatkowym spółka stosuje zasady ogólne opodatkowania, nie jest możliwe wsteczne, późniejsze zawiadomienie, ale decyzja o wyborze estońskiego CIT może być wprowadzona w życie z początkiem dowolnego miesiąca roku.

Począwszy bowiem od 2022 r. - działając na podstawie ust. 5 dodanego do art. 28j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427; dalej: ustawa o CIT) - podatnik CIT spełniający warunki do stosowania estońskiego CIT może złożyć zawiadomienie ZAW-RD w terminie późniejszym niż do końca pierwszego miesiąca danego roku podatkowego. Obecnie ustawodawca godzi się na to, by podatnik dokonał wyboru estońskiego CIT w trakcie roku, po upływie pierwszego miesiąca danego roku podatkowego. Jednocześnie należy uwzględnić implikacje takiego działania. Otóż w takiej sytuacji informacja o wyborze estońskiego CIT od następnego miesiąca połączona jest z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc stosowania ryczałtu. Zatem prawodawca godzi się na wybór estońskiego CIT „w trakcie roku”, z tym że działanie takie skutkuje skróceniem roku podatkowego, w którym jest stosowany zwykły CIT, i rozpoczęciem nowego roku podatkowego. Przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że jeżeli podatnik zdecyduje się na złożenie zawiadomienia w trybie art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, to miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest jednocześnie ostatnim w roku podatkowym.

Kiedy zwłoka z decyzją się opłaci

Możliwość skrócenia roku podatkowego i dokonania wyboru estońskiego CIT nie powinna być postrzegana jako instytucja dla „spóźnialskich”, tj. tych, którzy nie zdążyli do końca pierwszego miesiąca przeprowadzić analizy i podjąć decyzji. Dla niektórych podatników wybór estońskiego CIT w trakcie roku, niemal ad hoc, może być rozwiązaniem kluczowym dla ich strategii podatkowej.

Wystarczy bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której w trakcie roku zapada decyzja o sprzedaży zamortyzowanej przez spółkę nieruchomości w celu przeznaczenia pozyskanych tym sposobem środków na dalszą działalność czy inwestycję. Jeżeli przed miesiącem uzyskania takiego dochodu spółka złoży zawiadomienie ZAW-RD, zamknie księgi, by od następnego miesiąca stosować estoński CIT, i dopiero wówczas sprzeda taką nieruchomość, dalej wykorzystując środki na potrzeby swojej działalności (w tym na inwestycje, ale niekoniecznie), to może uniknąć podatku dochodowego (czy chociażby bardzo odsunąć go w czasie) od takiej operacji (by w przyszłości ograniczyć podwójne opodatkowanie przy wypłacie zysku wspólnikom). W poprzednim stanie prawnym, wobec braku możliwości wyboru estońskiego CIT, operacja taka byłaby niemożliwa (chyba że decyzja o sprzedaży zapadłaby w ostatnim miesiącu roku podatkowego).