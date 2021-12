Minister wyjaśnił, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania przez samorząd całości lub części zapłaty. Od 1 stycznia 2022 r. będzie to wprost wynikać ze znowelizowanego art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Wynika to z nowelizacji z 29 października 2021 r. wprowadzającej Polski Ład (Dz.U. poz. 2105).

Samorządy były zdania, że takie opłaty nie powinny podlegać VAT, bo przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nie powinno się traktować jak odpłatnej dostawy towaru. Taka dostawa nastąpiła już wcześniej z chwilą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, a więc nie może do niej dojść ponownie - argumentowały.

Fiskus był innego zdania. Twierdził, że istotne jest, kiedy doszło do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Wyjaśniał, że jeśli stało się tak przed 1 maja 2004 r., to opłaty przekształceniowe nie powinny być z VAT, bo na gruncie obowiązujących wtedy przepisów nieopodatkowane było samo ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Jeśli natomiast prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione po 30 kwietnia 2004 r., to opłaty przekształceniowe powinny być powiększane o VAT jako element ceny za dokonaną już dostawę gruntu.

Spór o to trafił aż na wokandę Trybunału Sprawiedliwości UE , który w wyroku z 25 lutego 2021 r. (sygn. akt C-604/19) orzekł, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność należy traktować jako odpłatną dostawę towarów w zamian za odszkodowanie wypłacane z mocy prawa (w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a dyrektywy VAT).

Dodał zarazem, że samorządy, które do tej pory nie pobierały daniny dla opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r., będą chronione przed negatywnymi skutkami interpretacji ogólnej, bo stosowały się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych. Taką ochronę gwarantuje art. 14n par. 4 pkt 2 ordynacji podatkowej.

Przypomnę, że trybunał został zapytany o to, czy przekształcenie, o którym mowa, stanowi odpłatną dostawę towarów. Udzielił na to pytanie twierdzącej odpowiedzi. Pytanie nie nawiązywało jednak w żaden sposób do związków tej czynności z poprzednim zdarzeniem, tj. ustanowieniem użytkowania wieczystego w odniesieniu do danego gruntu.