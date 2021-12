Chodziło o spółkę deweloperską, która sprzedając budynek, udzieliła kupującemu gwarancji jakości i usunięcia ewentualnych wad tej nieruchomości . W trakcie użytkowania budynku nabywca stwierdził wady dotyczące okien i fasady budynku. Sprawa trafiła do arbitrażu i ostatecznie zakończyła się zawarciem porozumienia między stronami.

Firma uważała, że kwotę wypłaconego w ramach porozumienia wynagrodzenia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała, że wydatek jest racjonalny i celowy, bo dzięki niemu udało się jej ograniczyć ryzyko strat, jakie mogłaby ponieść wskutek dalszego narastania sporu z nabywcą budynku. Tłumaczyła, że kosztowny proces sądowy, o niejasnym do przewidzenia wyniku, osłabiałby jej wiarygodność jako dewelopera w mniemaniu aktualnych i przyszłych klientów.

W ocenie organu nie miało znaczenia to, że decyzja spółki o zawarciu porozumienia z nabywcą i wypłacie mu wynagrodzenia za zrzeczenie się roszczeń była racjonalna. Wydatek ten nie był jednak celowy, bo nie mógł przynieść spółce przychodu, ani w żaden sposób nie służył zabezpieczeniu bądź zachowaniu źródła przychodów - stwierdził organ.

Powołał się m.in. na wyrok WSA w Warszawie z 19 lipca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2025/15). Sąd wskazał w nim, że treść art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie obejmuje „swą dyspozycją działań o charakterze negatywnym, tj. zmierzających do ograniczenia straty, lecz wyłącznie działania o charakterze pozytywnym, zmierzające do uzyskania przychodu, ewentualnie do zachowania lub zabezpieczenia jego źródeł”.