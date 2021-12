Spółka uważała, że nie jest to jej przychód, bo – jak przekonywała – jest to zwrot wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, a zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT takiego zwrotu nie zalicza się do przychodów. Wyjaśniła, że nie może zaliczyć do kosztów tej części wynagrodzeń, która jest pokryta dofinasowaniem, bo wydatek ten nie pochodził z jej zasobów majątkowych. W konsekwencji nie jest to również przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, bo jest on wyłączony na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT jako „zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów” – tłumaczyła spółka.