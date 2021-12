Problem Kto rozstrzygnie/ z czyjego wniosku O co toczy się spór Skutki rozstrzygnięcia

VAT

VAT od marży przy odsprzedaży noclegów TSUE/Postanowienie NSA z 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 329/18 Czy przedsiębiorca, który nabywa usługi noclegowe i następnie odsprzedaje je innym firmom, ma prawo rozliczać się według procedury VAT marża?Chodzi o sytuacje, gdy przedsiębiorca nie świadczy typowych usług turystycznych (nie ma własnej bazy hotelowej), ale zajmuje się wyłącznie zakupem usług noclegowych i ich późniejszą odsprzedażą. Spór sprowadza się do tego, czy w takim przypadku może rozliczać się według procedury VAT marża, właściwej dla usług turystycznych. Jeśli TSUE uzna, że odsprzedaż noclegów można opodatkować w systemie VAT marża, podatnicy nie będą mogli odliczać podatku naliczonego. Jeśli odpowiedź TSUE będzie negatywna, przedsiębiorcy będą rozliczać VAT na zasadach ogólnych, a więc będą mogli odliczać podatek naliczony.

Czy pozorność transakcji zawsze wyklucza odliczenie VAT TSUE/ Postanowienie NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. akt I FSK 2310/19 Czy fiskus może odmówić prawa do odliczenia VAT z uwagi na pozorność transakcji niezależnie od tego, czy głównym celem jej przeprowadzenia było uzyskanie niedozwolonej korzyści podatkowej?Chodzi o skutki w VAT pozornego nabycia. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu naczelnik urzędu skarbowego odmówił prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup znaków towarowych. Organ powołał się na art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT, który wyklucza możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących czynności sprzeczne z ustawą, których celem jest obejście jej przepisów, bądź dokonanych wyłącznie pozornie. Przepis podatkowy odwołuje się w tym zakresie do art. 58 i art. 83 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Dyrektor izby administracji skarbowej uznał, że zakup znaków towarowych był czynnością pozorną, a obie strony mimo zawarcia umowy zachowywały się tak, jakby nigdy do niej nie doszło. Sprzedający wystąpił bowiem do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego na sprzedany znak towarowy, a kupująca spółka nie wystosowała podobnych wniosków aż do dnia rozpoczęcia kontroli podatkowej. Nie miała więc w praktyce prawa do rozporządzenia znakami wobec osób trzecich. Gdy sprawa trafiła do NSA, ten zadał pytanie do TSUE. Wyrok będzie wskazówką, jak postępować w sprawach, w których podatnicy pozorują działania – nabycie towarów lub usług. Skutkiem może być pozbawienie prawa do odliczenia lub przyznanie takiego prawa w określonych przypadkach.

VAT od zakupu paliwa do celów innych niż napędowe NSA/Postanowienie NSA z 29 września 2021 r., sygn. akt I FSK 206/18 Czy przedsiębiorca, który deklarował, że wykorzysta kupiony w innym kraju unijnym gaz LPG, biopaliwo lub olej napędowy do celów innych niż napędowe, mógł przed 1 września 2019 r. uniknąć obowiązku zapłaty VAT w ciągu pięciu dni?Chodzi o rozstrzygnięcie, czy o opodatkowaniu VAT paliwa decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czy wynikająca z właściwości tego wyrobu możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych. Spór dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca sierpnia 2019 r. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 103 ust. 5a ustawy o VAT przedsiębiorca musiał zapłacić podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski. Definicja paliw silnikowych (art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym również obecnie) przewiduje, że chodzi o wyrób przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany do napędu silników spalinowych. Firmy twierdziły więc, że jeśli produkt nie jest przeznaczony, oferowany ani używany do takiego napędu, to nie może być uznany za paliwo silnikowe. W konsekwencji VAT od takich nabyć powinien być rozliczany na zasadach ogólnych, a nie płacony w ciągu pięciu dni, zgodnie z pakietem paliwowym. Ponieważ w orzecznictwie NSA jest rozbieżność, jeden ze składów orzekających postanowił zadać pytanie na uchwałę. Wyrok będzie miał znaczenie dla trwających już postępowań sądowych. W tym roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł bowiem, że kluczowy przepis pakietu paliwowego (art. 103 ust. 5a ustawy o VAT) jest niezgodny z przepisami unijnymi (wyrok TSUE z 9 września 2021 r., sygn. akt C-895/19).

VAT od dotacji samorządowych NSA/Postanowienie NSA z 26 listopada 2020 r., sygn. akt I FSK 1454/18 Czy opodatkowane jest dofinansowanie uzyskiwane przez gminy na montaż systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców oraz na usuwanie azbestu z nieruchomości?Chodzi o dotacje z unijnych środków do proekologicznych instalacji na budynkach mieszkalnych. Spory sprowadzają się do tego, czy dotacje pozyskiwane przez gminy mają charakter cenotwórczy. W orzecznictwie NSA są dwie rozbieżne linie orzecznicze. Zgodnie z pierwszą do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonej przez gminę na rzecz jej mieszkańców usługi montażu kolektorów słonecznych wchodzi dofinansowanie ze środków europejskich. Dotacja unijna ma bowiem charakter cenotwórczy. Zgodnie z drugą linią dotacja nie wpływa na ceny, a więc nie można jej wliczać do podstawy opodatkowania VAT. NSA ma rozstrzygnąć w uchwale, która linia jest właściwa. Wcześniej jednak stanowisko w tej sprawie powinien zająć Trybunał Sprawiedliwości UE. Uchwała będzie miał duże znaczenie dla rozliczania VAT przez gminy od projektów dotyczących dofinansowania m.in. solarów i paneli fotowoltaicznych.

VAT od dotacji samorządowych TSUE/Postanowienie NSA z 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt I FSK 1645/20 Czy gmina (organ władzy publicznej) działa jako podatnik VAT, gdy realizuje projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii (solary), polegający na tym, że zawiera z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawne do wykonania i montażu systemów odnawialnych źródeł energii na ich nieruchomościach, oraz – po upływie określonego czasu – przekazuje im własności tych systemów? A jeśli gmina działa jako podatnik, to czy do podstawy opodatkowania należy wliczyć otrzymane przez gminę dofinansowanie ze środków unijnych? Wyrok TSUE powinien de facto przesądzić, jaki będzie kierunek uchwały NSA w tej sprawie. Oba rozstrzygnięcia będą miały istotne znaczenie dla rozliczeń gmin.

VAT od usuwania azbestu przez gminę TSUE/Postanowienie NSA z 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt I FSK 1490/20 (w TSUE C-616/21) Czy gminę (organ władzy publicznej) należy uznać za podatnika VAT w zakresie realizacji programu usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie tej gminy, stanowiących własność mieszkańców, którzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych wydatków?Czy też taką działalność gminy należy uznać za realizację jej zadań służących ochronie zdrowia i życia mieszkańców oraz ochronie środowiska, w związku z którą gmina nie jest uważana za podatnika VAT? Kolejny wyrok, który będzie istotny dla gmin, ale jedynie tych, które usuwają azbest z budynków należących do mieszkańców.

Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP TSUE/Postanowienie NSA z 27 lipca 2021 r. w sprawie I FSK 892/18 Czy aby zbycie majątku było wyłączone spod opodatkowania VAT, nabywca powinien być następcą prawnym zbywającego, czy nie jest to niezbędny warunek?Chodzi o transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, które są wyłączone z opodatkowania VAT. Ustawa o VAT (art. 6 pkt 1 ustawy) nie zawiera warunku, o którym mowa w art. 19 dyrektywy VAT, a więc aby pomiędzy zbywcą a nabywcą istniało następstwo prawne. Trybunał ma zbadać, czy brak takiego warunku nie narusza unijnej dyrektywy. W razie gdyby TSUE uznał, że jest to dopuszczalne, ma również odpowiedzieć na kolejne pytania, m.in. o to, czy konieczne jest przekazanie wszystkich składników zorganizowanej części majątku zbywcy na nabywcę. Rozstrzygnięcie powinno dać jasne wskazówki nabywcom kupującym nieruchomość (aktywo) lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Sankcja w VAT, gdy nie było oszustwa TSUE/ Postanowienie NSA z 30 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 1785/17 Czy można uniknąć obowiązku rozpoznania tzw. sankcyjnego WNT, gdy wykaże się, że nabywca rozliczył VAT w państwie przeznaczenia?Chodzi o skutki błędnego rozliczania transakcji łańcuchowych. Sprawa dotyczyła spółki B, która kupowała towary od polskiego dostawcy A i sprzedawała je do podmiotów C w innych krajach europejskich. Rozliczenia VAT wyglądały tak, że A wystawiał na B faktury dokumentujące dostawy na terytorium kraju (z 23 proc. VAT). B klasyfikował dostawy jako WDT (0 proc. VAT). W rezultacie B odliczał podatek naliczony i nie płacił należnego. Okazało się, że rozliczenia powinny wyglądać inaczej, bo WDT dokonywał już polski dostawca (A), a pośrednik (B) dokonywał dostawy lokalnej w kraju przeznaczenia. B nie miał więc prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez A. Oprócz tego fiskus zobowiązał B do rozpoznania tzw. sankcyjnego WNT w Polsce (art. 25 ust. 2 ustawy o VAT). W rezultacie B musiał oddać 23 proc. podatku, który zdążył już odliczyć, a dodatkowo zapłacić kolejne 23 proc. z tytułu sankcyjnego WNT. Pytanie NSA sprowadza się do tego, czy możliwe jest stosowanie tak dotkliwej sankcji w sytuacji, gdy podatek został rozliczony na terytorium państwa członkowskiego przez finalnych nabywców, a nieprawidłowe rozliczenia były wynikiem błędu, a nie oszustwa. Od 1 lipca 2020 r. kwestia straciła nieco na znaczeniu, ponieważ weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania transakcji łańcuchowych. Wyrok trybunału będzie miał jednak znaczenie dla transakcji dokonanych przed tą datą.Orzeczenie TSUE będzie też miało wymiar bardziej generalny, bo da odpowiedź na pytanie, czy można stosować sankcje, gdy nie doszło do oszustwa.