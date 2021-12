Powoduje to, że wskazane na wstępie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ma również zastosowanie w przypadku dostaw towarów wysyłanych do nabywców do wskazanego przez nich paczkomatu. Oczywiście dotyczy to wyłącznie dostaw towarów, które nie są wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania jako towary niekorzystające ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (a więc podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania).