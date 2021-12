Z art. 176 kodeksu spółek handlowych wynika, że w umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Przysługuje mu za to wynagrodzenie. Zdaniem ekspertów wynagrodzenie to nadal nie będzie podlegać składce zdrowotnej. Naliczany będzie tylko podatek dochodowy (według skali podatkowej).