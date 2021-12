Chodziło o spółkę, której pełnomocnik wskazał jako adres do doręczeń adres e-mail. Mimo to wójt gminy wysłał decyzję wymiarową w sprawie podatku od nieruchomości w papierowej formie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Stwierdził bowiem, że podany adres e-mail nie spełnia wymogów niezbędnych do doręczania pism drogą elektroniczną.