Natomiast z drugiej linii orzeczniczej wynikało, że wystarczy, by pełnomocnik podpisał tylko pismo przewodnie. Uzasadnieniem były tu m.in. informacje zawarte w dokumencie pomocy zamieszczonym na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Napisano w nim, że „podpis odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego plikami”. Takie same instrukcje są w punkcie „Jak wysłać pismo”.