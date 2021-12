Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usługi informatycznej w wysokości 230 zł, pozostaje zatem ustalić, kiedy może on z tego prawa skorzystać. I tak zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Otrzymana od firmy X faktura nie zawiera wyrazów „metoda kasowa”, a więc należy przyjąć, że obowiązek podatkowych od tej usługi informatycznej powstał zgodnie z w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi. Skoro została ona wykonana 28 listopada 2021 r., to prawo do odliczenia podatku naliczonego – w świetle art. 86 ust. 10 ustawy o VAT – powstało w rozliczeniu za listopad 2021 r. Jednak zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług (jak ma to miejsce w analizowanej sprawie) powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Przedsiębiorca otrzymał ją w formie elektronicznej (PDF), przy czym wcześniej wyraził zgodę na otrzymanie faktury w takiej postaci. Stało się zatem zadość wymogom wynikającym z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT.