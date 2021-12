Spółka uważała, że wszystkie te wydatki transakcyjne to koszty pośrednie, więc nie ma do nich zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT . Przepis ten wyłącza z podatkowych kosztów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), ale – jak argumentowała spółka – dotyczy on jedynie tych wydatków, które pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji. Z kosztów nie zostały wyłączone wydatki transakcyjne, pośrednio związane z nabyciem udziałów lub akcji – przekonywała spółka.