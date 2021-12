Menedżerowie uważali, że samo objęcie zarówno warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu do opodatkowania. Pojawi się on dopiero z chwilą zbycia akcji, zgodnie z art. 24 ust. 11–11b ustawy o PIT . Dopiero wtedy uzyskają oni przychód z kapitałów pieniężnych i zapłacą podatek, składając zeznanie roczne do 30 kwietnia następnego roku.