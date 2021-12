Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że właściciele nieruchomości zaoszczędzą na tym, iż koszty zużywanego przez nich prądu poniesie spółka. Skoro więc nie będą musieli uszczuplać własnego majątku, to uzyskają opodatkowany przychód. Spółka powinna zatem wystawić stosowną informację (wtedy był to jeszcze PIT-8C, obecnie byłby to PIT-11), w których wykaże wysokość przysporzenia – stwierdził dyrektor KIS.