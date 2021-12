Przypomnijmy, że PIT-11 to wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej). Wypełniają go płatnicy PIT i przekazują urzędowi skarbowemu do końca stycznia, a podatnikowi do końca lutego.