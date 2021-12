Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że podatnik przeznaczył dochód ze sprzedaży działki na spłatę byłej żony (tytułem podziału majątku wspólnego), a nie na własne cele mieszkaniowe. Argumentem organu było to, że dom został już wcześniej nabyty do majątku wspólnego. Fiskus uznał więc, że mężczyzna powinien zapłacić podatek od dochodu ze zbycia działki (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), bo od otrzymania jej w darowiźnie do daty sprzedaży nie upłynęło jeszcze pięć lat (interpretacja indywidualna o sygn. 0115-KDIT1.4011. 632.2020.1.DB).