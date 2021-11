To skutki podpisanej w ubiegłym tygodniu przez prezydenta ustawy ratyfikującej protokół do polsko-holenderskiej konwencji z 13 lutego 2002 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2003 r. nr 216 poz. 2120 ze zm.). Protokół wprowadza zmiany do tej konwencji.