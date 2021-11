– Obowiązek oznaczania wszystkich dokumentów elektronicznych sporządzanych przez organy podatkowe dopiskiem „tajemnica skarbowa” wprowadzono na potrzeby doręczeń hybrydowych. Oznaczenie to ma chronić przesyłki przed ciekawskim okiem. Gdyby jednak ktoś je przeczytał, mielibyśmy do czynienia z naruszeniem tajemnicy korespondencji, a nie tajemnicy skarbowej – uważa Nikończyk.

Zwraca uwagę, że każda interpretacja ogólna jest wydawana w postaci dokumentu elektronicznego. – Zgodnie z przepisami powinna więc zostać oznaczona jako tajemnica skarbowa, choć jest to dokument adresowany do wszystkich i powszechnie dostępny. U wielu osób będzie to powodować co najmniej konsternację – komentuje ekspert.