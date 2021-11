To efekt Polskiego Ładu. Likwiduje on neutralność podatkową zmniejszenia udziału kapitałowego w spółkach osobowych. Od 2022 r. wspólnik, który wycofa wpłacone wcześniej do firmy pieniądze , będzie musiał zapłacić PIT od dochodu (nowy pkt 16a w art. 14 ust. 2, art. 24 ust. 3i i 3j ustawy o PIT). Eksperci przyznają, że to wyeliminuje obecne spory w sądach i przechyli szalę na korzyść fiskusa.