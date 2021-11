Zdaniem sądów fiskus powinien też brać pod uwagę zasadę zaufania do organów podatkowych zapisaną w art. 121 ordynacji podatkowej. Jeśli więc podatnik stosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej albo – gdy sam o nią nie wystąpił – rozliczał się na podstawie interpretacji uzyskanej przez franczyzodawcę bądź według tych samych zasad co jego konkurencja, to należy to uwzględnić, zanim dojdzie do wydania ewentualnej decyzji nakazującej dopłacenie podatku.