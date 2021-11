Najbardziej zyskają na zmianach osoby z emeryturą na poziomie nowej kwoty wolnej od podatku , czyli ok. 2500 zł miesięcznie (30 tys. zł rocznie).

Co się zmieni

Polski Ład podnosi kwotę dochodów wolną od podatku do 30 tys. zł. Dotyczy to wszystkich rozliczających PIT według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), w tym również emerytów.

Ponadto podwyższony zostanie próg skali - z obecnych 85 528 zł do 120 tys. zł. Dopiero gdy dochód go przekroczy, trzeba będzie płacić podatek według stawki 32 proc.

Dla osób z emeryturą powyżej 4500 zł brutto miesięcznie będzie to oznaczać stratę.

- Te osoby skorzystają nie tylko na podwyższeniu kwoty wolnej od PIT, lecz także na podwyższeniu progu skali podatkowej. W efekcie ich emerytury netto albo pozostaną na takim samym poziomie co w 2021 r., albo wzrosną w niewielkim stopniu - wyjaśnia ekspertka PwC.

Sejm ostatecznie zdecydował, że emeryci nie będą objęci ulgą dla klasy średniej. To mogłoby zniwelować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że ulga dla klasy średniej ma przysługiwać pracownikom i przedsiębiorcom rozliczającym się według skali PIT, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio - dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek - w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie).