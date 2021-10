Chodzi o zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm i skierował do Senatu. Jednym z celów ustawodawcy jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Od 2022 r. na przedsiębiorców zostanie więc nałożony obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych, np. kartą lub telefonem, w miejscach, w których „działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana” (w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa, poza tym lokalem lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego).

Prawo do ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku bezpośrednio po nim następującym.

Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku, to będzie miał podwójną ulgę, czyli będzie mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i obsługę terminala – maksymalnie 2 tys. zł rocznie. Co więcej, z ulgi będzie mógł korzystać nie dwa lata, ale tyle lat, ile lat utrzyma status podatnika bezgotówkowego. ©℗

O ile nie ma problemu z kasami online, bo tzw. protokół FROB musi być wgrany w każdym takim urządzeniu, o tyle kłopot pojawia się z terminalami płatniczymi, w odniesieniu do których prawodawca nie narzucił takiego wymogu technicznego. Wiele terminali nie ma więc wgranego takiego protokołu i co gorsza, w części z nich nie da się tego zrobić.

– A nawet jeżeli jest to możliwe, to skala przedsięwzięcia jest tak duża, że operatorom płatności zajmie to więcej czasu niż do końca czerwca 2022 r. – twierdzi Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.