A co z podatkami?

Dyskusyjne jest, czy przepis o tej treści odnosił się do terminów określonych w ustawach podatkowych, a zatem czy w ogóle miał wpływ na zawieszenie podatkowych terminów przedawnienia.

Zarzewiem sporów było to, że ustawodawca posłużył się w art. 15zzr ust. 1 pojęciem „przepisy prawa administracyjnego”. W systemie prawa polskiego nie ma żadnej regulacji, która by wyliczała, które akty prawne miałyby stanowić „przepisy prawa administracyjnego” i czy mieszczą się w ramach ustawy podatkowej. Przepis ustawy covidowej opiera się w zasadzie na podziale prawa na gałęzie, który ma znaczenie teoretyczne i wyznacza obszary badań naukowych.

Organy podatkowe nie miały jednolitego podejścia w zakresie tego, czy terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych mieszczą się w ramach „przepisów prawa administracyjnego”. Wątpliwości w tym zakresie były na tyle powszechne i istotne, że zaledwie dwa tygodnie po wejściu w życie tego przepisu z pytaniem w tej sprawie zwrócił się do ministra finansów rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (pismem z 15 kwietnia 2020 r. nr WIP.455.2020.PCH).

Mimo stanowiska ministra, zagadnienie to budzi wątpliwości zarówno wśród organów podatkowych, jak i pozostaje przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Niezależnie od dyskusji o „administracyjny” charakter prawa podatkowego, przy interpretacji art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej nie można pomijać celu tej regulacji, który jasno wybrzmiewa zarówno w pozostałych punktach tego przepisu, jak i w uzasadnieniu do ustawy, która go wprowadziła (ustawa zmieniająca z 31 marca 2020 r.; Dz.U. poz. 568).

Cel ten wynika także z uwarunkowań sanitarnych. Nie można pomijać, że poszczególne rozwiązania przewidziane w art. 15zzr zawieszają różnego rodzaju terminy właśnie w tym celu, aby uchronić jednostki przed negatywnymi konsekwencjami czasowych utrudnień w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz ograniczeń w przemieszczaniu się. Najdobitniej potwierdza to redakcja punktów 1 i 5 omawianego przepisu, które zawieszają terminy „od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem” oraz terminy „zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony”.

Celnie istotę art. 15zzr uchwycił WSA w Szczecinie w wyrokach z 17 lutego 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 965/20) oraz z 16 czerwca 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 338/21) wydanych w sprawach dotyczących zgłoszenia darowizny po upływie terminu przewidzianego w ustawie o podatku od spadków i darowizn. WSA w Szczecinie stwierdził, że celem art. 15zzr ust. 1 ustawy covidowej była ochrona obywateli przed negatywnymi skutkami uchybienia terminom w czasie pandemii koronawirusa, w tym terminom o charakterze materialnym. Skoro ze względu na epidemię priorytetem jest ochrona zdrowia obywateli i w tym celu wprowadzane są ograniczenia ich aktywności oraz ograniczenia w działaniu instytucji publicznych, a zamiarem ustawodawcy było przyjęcie regulacji zapewniających skuteczną ochronę prawną, to tym bardziej nie można zawężająco wykładać regulacji art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o COVID-19 – wskazał szczeciński sąd.

Oznaczałoby to – jego zdaniem – że mimo niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia stron wszystko odbywałoby się na zasadach ogólnych sprzed stanu epidemii, co jest nie do przyjęcia.