Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP wynika, że prawidłowe jest to drugie podejście. Zdaniem resortu wynika ono wprost z obowiązujących od czerwca br. przepisów , tj. z art. 34 ust. 4 ustawy o VAT i art. 27 ust. 6b ustawy o podatku akcyzowym. Mówią one, iż w ujednoliconym postępowaniu podatkowo-celnym stosowane są m.in. art. 18 i art. 19 unijnego kodeksu celnego, a te z kolei odnoszą się do bezpośrednich i pośrednich pełnomocnictw celnych.