Za tego rodzaju ogłoszeniami kryje się oferta zainwestowania na Cyprze Północnym, czyli w części wyspy nienależącej do Unii Europejskiej i kontrolowanej przez Turcję.

Ogłoszenia pojawiły się teraz, więc można się domyślać, że ma być to opcja ucieczki przed zmianami podatkowymi przewidzianymi w Polskim Ładzie, nad którymi pracuje właśnie Sejm.

Oferta jest zachętą do kupna zagranicznego paszportu (zdobycia zagranicznego obywatelstwa) i uzyskania zagranicznej rezydencji podatkowej. Ma temu służyć zakup na Cyprze Północnym nieruchomości i założenie tam konta bankowego.

W odpowiedzi Piotr Schneider zapewnił, że podatki w tureckiej części Cypru są na tyle niskie, a kary za ich niepłacenie są tak surowe i sprawnie egzekwowane, iż nikomu nie powinno przychodzić do głowy unikanie opodatkowania.

Ponadto – jak podkreśla – tamtejszy system bankowy jest „bardziej wyczulony na pranie brudnych pieniędzy”. – Odpowiednie organy o wiele częściej blokują konta lub zamykają rachunek w przypadku podejrzanych transakcji, niż dochodzi do tego w Polsce lub pozostałych krajach UE – deklaruje Schneider.

Oferty dotyczące tureckiej części wyspy to jednak rzadkość w internecie. Cypr Północny jest reklamowany głównie jako raj dla zachodnich emerytów (nie pobiera się tam podatku od zagranicznych świadczeń) i dla osób, które wprawdzie są gotowe zapłacić tamtejszy PIT (stawki wahają się od 10 do 37 proc.), ale w zamian chcą tam lokować pieniądze w banku.

– A czy powinienem? Czy legalna optymalizacja jest czymś nagannym i zabronionym? – odpowiada pytaniem nasz rozmówca. Dodaje, że jeżeli tak miałoby być, to każdy doradca podatkowy i księgowy w Polsce powinien się obawiać.

– Zmiana rezydencji podatkowej jest nie tylko formalnym zabiegiem, lecz pewnym stanem faktycznym, z którego wynikają określone konsekwencje prawnopodatkowe – przypomina Józef Banach, radca prawny w In Corpore Banach, Szczypiński i Partnerzy.

Przestrzega, że gdy dana osoba będzie nadal związana z Polską (chociażby biznesowo), to może narazić się na podwójne opodatkowanie.

– Cypr Północny jest uznawany wyłącznie przez Turcję i nie podpisał z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – przypomina Józef Banach. Sugeruje więc, aby do tego typu ofert podchodzić wyjątkowo ostrożnie.

– Zakup obywatelstwa z paszportem, kupno lub wynajem nieruchomości w celu uzyskania rezydencji czy zakup spółki z nominowanym prezesem zarządu i udziałowcem to usługi oferowane prawie we wszystkich krajach, w tym w całej Unii Europejskiej – odpiera zarzuty Piotr Schneider. Zapewnia, że jeśli propozycja ze strony klienta nosi znamiona czynu zabronionego, to jego kancelaria „z całą stanowczością” odmawia jakiejkolwiek współpracy.