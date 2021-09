Jeśli faktycznie by się to potwierdziło, to – jak podkreśliła posłanka – kalkulacja i zapłata podatku oraz konieczność złożenia deklaracji akcyzowej byłyby obciążeniem administracyjnym nieproporcjonalnym do kwoty podatku. Posłanka spytała w związku z tym, czy Ministerstwo Finansów planuje w tym zakresie zmianę przepisów, tak aby w tego typu sytuacjach nie trzeba było składać deklaracji i nie płacić podatku, gdy jego wysokość okaże się niższa niż 49 groszy.