W związku ze zmianami w CIT wprowadzonymi od 2018 r. spółka miała wątpliwości, do jakiego źródła przychodów powinna zaliczać odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu przejęcia kontroli nad rosyjskimi spółkami produkcyjno-dystrybucyjnymi: do zysków kapitałowych czy do pozostałych przychodów (w tym operacyjnych)?