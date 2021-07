Zasadą jest, że w spółce osobowej (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych) każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z art. 46 k.s.h., wspólnik nie dostaje za to wynagrodzenia. Jednak art. 37 k.s.h. pozwala, by umowa spółki stanowiła inaczej. Wówczas mają zastosowanie postanowienia zawarte w umowie. Słowem, istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi, jeśli zostanie to uregulowane w umowie spółki.