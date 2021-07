Z całkiem niedawnego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie (z 19 maja 2021 r., sygn. II K 171/19) dowiadujemy się, jak to pewna firma, po utarcie statusu zakładu pracy chronionej, nie zwróciła zgromadzonych środków na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tylko przeksięgowała je na pozostałe przychody operacyjne. Stąd pieniądze trafiły do kieszeni wspólników. Wszystko odbywało się za pomocą dokumentu wewnętrznego PK (Polecenie księgowania) oraz dowodów kasowych: KP (Kasa przyjmie) i KW (Kasa wypłaci).

Rzecz nie w tym, że było to jawne naruszenie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bo to oczywiste. Zastanawiające, gdzie byli w tym czasie biegli rewidenci. Okazuje się, że pierwsza biegła rewident postąpiła zgodnie ze sztuką i w raporcie z badania sprawozdania finansowego zaleciła jednoznacznie: „należy niezwłocznie przekazać stan funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 1.516.382,81 zł na konto (...)”.

Co w tej sytuacji uczyniła spółka? Zerwała współpracę z biegłą rewident, a badanie sprawozdania za kolejny rok zleciła innej firmie. Ta w raporcie z badania napisała (bez słowa odniesienia się do kwestii niewykonania zaleceń wynikających z poprzedniego raportu), że w porównaniu do 31 grudnia roku poprzedniego stan „funduszy specjalnych” spółki zmniejszył się prawie 10-krotnie, na co istotny wpływ miało „spisanie w roku obrotowym kwoty 1 516 395,14 zł stanowiącej środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niewykorzystane według stanu na dzień wygaśnięcia przez spółkę w 2005 r. statusu zakładu pracy chronionej”.