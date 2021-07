Zaczęło się od wydania przez TSUE wyroku z 23 kwietnia 2009 r. (sygn. akt C-357/07). Trybunał orzekł wtedy, że usługi pocztowe świadczone na indywidualnie wynegocjowanych warunkach i niepodlegające wymogom usług powszechnych są opodatkowane VAT. To oznaczało, że brytyjska poczta (Royal Mail) przez lata źle rozliczała się z podatku. W błędzie był też tamtejszy fiskus (Her Majesty Revenue and Customs – HRMC), który wydał w tej sprawie objaśnienia podatkowe.

Nie zgodził się z tym brytyjski fiskus. Stwierdził, że skoro podatek nie był płacony przez Royal Mail, a doszło już do przedawnienia zobowiązania podatkowego z tego tytułu, to spółka nie ma prawa do odliczenia.

Wykładnię tę podzielił sąd I instancji. Stwierdził, że gdyby przyznać teraz spółce prawo do odliczenia, to doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia – spółka zapłaciłaby realnie za usługę pocztową mniej, niż wynosi cena rynkowa.

Wyjaśniła, że w tym celu spółka musiałaby udowodnić, że został na nią przerzucony ciężar podatku, a w tej sytuacji jest to niemożliwe. Royal Mail nie skorygowała bowiem swoich rozliczeń podatkowych, nie podwyższyła ceny usługi o VAT i nie wpłaciła go do urzędu skarbowego. Daniną tą nie została też obciążona spółka. Spółka nie posiada więc faktury korygującej z wykazaną kwotą VAT do zapłaty (według odpowiedniej stawki) – zwróciła uwagę rzeczniczka TSUE. Wyjaśniła, że byłoby to niezbędne do określenia wysokości podatku do odliczenia (art. 178 i art. 226 dyrektywy VAT).