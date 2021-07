W tym ostatnim przypadku oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 1 lipca br., nawet jeśli sprzedawca miał obowiązek zapłacić daninę lata temu, co potwierdza samo Ministerstwo Finansów . [stanowisko] Co to w praktyce oznacza dla posiadaczy auta? Jeśli posiadali je przed 1 lipca br. i nie mogli go zarejestrować, to powinni jak najszybciej, tj. do 15 lipca br., złożyć deklarację AKC-US i do końca miesiąca zapłacić podatek według zasad ogólnych, czyli stawek 3,1 proc. bądź 18,6 proc. (gdy pojemność silnika auta przekracza 2 tys. cm sześc.). Podstawą opodatkowania będzie pomniejszona o kwotę VAT i akcyzy średnia wartość rynkowa pojazdu z 1 lipca br.