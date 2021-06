Najwięcej informacji zostało przekazanych na formularzu MDR-1. To podstawowy formularz do zgłaszania udostępnienia lub wdrożenia schematu podatkowego. Informację na tym formularzu składa do szefa KAS zasadniczo promotor (np. doradca podatkowy), o ile został on przez podatnika zwolniony z tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy doradcy podatkowego). Jeśli nie został zwolniony z tajemnicy, obowiązek zgłoszenia MDR przechodzi na korzystającego (np. podatnika).