Jak tłumaczy dalej Kowalski, przed złożeniem czynnego żalu należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: kto zawinił. Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli jest to więcej niż jedna osoba, to należy wszystkich sprawców wskazać w czynnym żalu. W konsekwencji czynny żal muszą złożyć wszystkie te osoby. – Wbrew temu, co czasami wydaje się podatnikom, a co gorsza i urzędnikom, nie można przyjmować z góry założenia, że zawiniła księgowa czy księgowy. Jeżeli bowiem księgowa rozliczając podatek, sporządzając JPK, deklarację, działała na podstawie danych dostarczonych przez klienta i nie miała podstaw przyjmować, że prowadzi to do czynu karalnego, to czynny żal musi złożyć podatnik (osoba fizyczna), pracownik podatnika odpowiedzialny za dane działanie etc. – mówi Radosław Kowalski.