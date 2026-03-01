Został też uruchomiony czatbot (na stronie ksef.podatki.gov.pl), który udziela automatycznych informacji w tym zakresie.

Najczęściej podatnicy korzystają jednak z porad telefonicznych – wynika z informacji o działalności KIS w 2025 r. Dzwonili na infolinię KIS ponad 1 mln 762 tys. razy, czyli ok. 33 tys. razy częściej niż rok wcześniej. Najwięcej pytań dotyczyło PIT i VAT (w tym KSeF).

Wzrosła też liczba porad e-mailowych; było ich prawie 109 tys. (rok wcześniej 93,7 tys.). W tym ponad 8 tys. odpowiedzi dotyczyło KSeF.

Zmalała natomiast liczba rozmów na webczacie. W 2025 r. skorzystano z tego kanału ponad 123 tys. razy, czyli o ok. 23 tys. razy mniej niż w 2024 r.

Zostały utworzone dwa nowe boty, dzięki czemu poszerzono zakres informacji udzielanych automatycznie:

na stronie ksef.podatki.gov.pl można pytać zarówno o sam krajowy system, jak i Aplikację Podatnika i Aplikację Mobilną,

w części e-Urzędu Skarbowego dla zalogowanych można natomiast otrzymać informacje w zakresie e-US oraz tematyki dotyczącej usługi Twój e-PIT.

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych uzyskanych przez telefon, e-mail i czat nie daje podatnikowi ochrony prawnej na wypadek, gdyby udzielone informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe ministra finansów oraz wiążące informacje.

Wydane interpretacje

Jeśli idzie o interpretacje indywidualne, to dyrektor KIS wydał ich w 2025 r. ponad 24,8 tys. Od lat ich liczba utrzymuje się na podobnym poziomie – od 23 tys. do 25 tys. W 2025 r. najwięcej interpretacji zostało wydanych w zakresie VAT (9922) i PIT (9704).

Na razie podatnicy nie pytali masowo o KSeF, częściej o możliwość odzyskania podatku naliczonego, zwłaszcza w związku z inwestycjami dofinansowanymi przez Unię Europejską. W zakresie podatku dochodowego największe zainteresowanie dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prawami własności intelektualnej (IP BOX), ryczałtu i sprzedaż nieruchomości.

W ponad 70 proc. spośród wydanych w 2025 r. interpretacji indywidualnych dyrektor KIS zgodził się z pytającym. W 633 przypadkach odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej ze względu na wydaną już przez ministra finansów interpretację ogólną. Natomiast ponad 6,8 tys. razy postanowił o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi do sądów

Podatnicy zaskarżyli do sądów nieco więcej interpretacji niż rok wcześniej – 1405 (w 2024 r. – 1376). Złożyli też 337 skarg na postanowienia odmowne i umarzające (rok wcześniej – 401).

Dyrektor KIS. Wiążące informacje

W 2025 r. dyrektor KIS wydał też:

211 wiążących informacji akcyzowych (WIA) na 912 złożonych w tym czasie wniosków,

1583 wiążących informacji taryfowych (WIT) na 2566 wniosków przesłanych w tym czasie przez podatników,

2346 wiążących informacji stawkowych (WIS); w tym czasie podatnicy złożyli 4323 wniosków o WIS,

36 wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), w tym czasie podatnicy złożyli 79 wniosków o WIP.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach dyrektor KIS rozpatruje wniosek, ale odmawia wydania wiążącej informacji albo umarza postępowanie informacyjne.

Jak działa Krajowa Informacja Skarbowa

Rok Liczba interpretacji indywidualnych Liczba rozmów na infolinii 2025 24 813 1 762 064 2024 25 176 1 728 983 2023 23 234 1 906 868 2022 24 449 1 856 250 2021 23 025 1 750 777

Źródło: Informacja o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2025 r.