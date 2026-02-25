W tym celu obdarowany musi w ciągu 12 miesięcy wydać otrzymane środki na cele mieszkaniowe. Nie mogą to jednak być dowolnie wybrane cele mieszkaniowe – wynika z interpretacji.

Dlaczego jest to tak istotne? Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn środki pieniężne przekazane przez osoby z najbliższej rodziny na rachunek płatniczy obdarowanego mogą być wolne od podatku, jeśli zgłosi on ich nabycie w urzędzie skarbowym w terminie sześciu miesięcy. Powinien to zrobić na formularzu SD-Z2. Kobieta, która wystąpiła o interpretację indywidualną, przegapiła ten termin. Uważała jednak, że nadal ma szansę uniknąć podatku, bo nie tylko przysługuje jej kwota wolna dla darowizn od najbliższej rodziny w wysokości 36 120 zł (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), ale też mogłaby po jej przekroczeniu skorzystać z preferencji z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy. Z przepisu wynika, iż darowizna od członka rodziny może być wolna od podatku do kwoty 11 095 zł, jeśli w ciągu 12 miesięcy zostanie przeznaczona na: wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Bez działki nie ma domu

Kobieta wydała wprawdzie pieniądze na zakup działki budowlanej, na której dopiero planowała postawić dom, ale uważała, że i tak ma prawo do zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 5. Argumentowała, że zakup działki to „niezbędny element procesu inwestycyjnego związanego z budową domu jednorodzinnego”. Bez nabycia gruntu nie mogłaby zrealizować budowy, a więc związek wydatku z preferencją ustawową jest bezpośredni. Z tych powodów kobieta uważała, że przynajmniej częściowo mogłaby nadal uniknąć podatku od darowizny.

Nie każdy cel mieszkaniowy

Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem i podkreślił, że cele mieszkaniowe o których mowa jest w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy należy traktować ściśle. Jeśli więc kobieta przeznaczyła otrzymane środki na zakup działki budowlanej, a nie na budowę domu, to zwolnienie jej nie przysługuje. To oznacza, że musi ona opodatkować nadwyżkę środków ponad kwotę wolną (36120 zł) i zapłaci daninę zgodnie ze skalą podatkową z art. 15 ustawy. Kobieta powinna też w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe SD-3 – podsumował.