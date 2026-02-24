Wynika to z dwóch projektów przyjętych przez Radę Ministrów. Teraz trafią one do rozpatrzenia przez Sejm.

Spółki audytorskie. Czarna lista usług

Pierwszy projekt nowelizacji zakłada likwidację art. 136 ustawy o biegłych rewidentach, który od 1 września 2019 r. wprowadził tzw. białą listę. Jest to katalog usług dozwolonych dla firm audytorskich, które wykonują badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (np. spółek giełdowych, banków, firm ubezpieczeniowych).

W zamian firmy audytorskie będzie obowiązywała czarna lista usług zakazanych, która wynika wprost z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju

Dzięki drugiemu z przyjętych przez rząd projektów część firm, które muszą sporządzać tzw. raporty zrównoważonego rozwoju, zostanie zwolniona z tego obowiązku za lata 2025 i 2026. Zmiana wynika z pakietu upraszczającego przepisy unijne, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym po posiedzeniu Rady Ministrów raportować będą musiały tylko największe firmy, czyli takie, które:

- zatrudniają ponad 1 tys. pracowników oraz

- osiągają bardzo wysokie przychody – ponad 450 mln euro rocznie.

Firmy, które sporządziły raport ESG za 2024 r., a które według nowych przepisów UE nie będą już objęte tym obowiązkiem, nie będą musiały sporządzać takich raportów za lata 2025 i 2026.

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.