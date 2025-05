Dziś informacje o licytacji ruchomości i nieruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym są wywieszane w siedzibie organu egzekucyjnego (urzędu skarbowego) i urzędzie gminy, a także zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma to wady, bo informacje trafiają do ograniczonej liczby potencjalnych nabywców. W rezultacie wpływy z licytacji nie zawsze są takie, jakich oczekiwałby fiskus.

Do ogłoszeń...

Po wdrożeniu Portalu eLicytacje informacje o licytacjach będą docierać do większego kręgu potencjalnych nabywców, co zwiększy szansę na uzyskanie wyższej ceny sprzedaży. Za pośrednictwem nowego portalu naczelnicy 366 urzędów skarbowych (bo to oni są organami egzekucyjnymi) będą publikować:

obwieszczenia i ogłoszenia o sprzedaży ruchomości,

obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach ofert,

ogłoszenia o sprzedaży z wolnej ręki oraz

inne dokumenty związane ze sprzedażą ruchomości i nieruchomości.

...i licytacji

Portal eLicytacje umożliwi też naczelnikom US elektroniczną sprzedaż ruchomości i nieruchomości. Będzie także zintegrowany z elektronicznym systemem egzekucji, co usprawni działanie naczelników US.

Obwieszczenia o licytacjach prowadzonych za pośrednictwem Portalu eLicytacje będą zamieszczane w nim na nie krócej niż 30 dni przed terminem e-licytacji. Chcąc wziąć w niej udział, trzeba będzie m.in. wyrazić zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym i – jeśli będzie to wymagane – złożyć za jego pośrednictwem zezwolenie, koncesję lub inny dokument uprawniający do nabycia ruchomości (albo ich kopie utrwalone w postaci elektronicznej).

Niezależnie od tych zmian wciąż dopuszczalne będą dotychczasowe formy sprzedaży egzekucyjnej. ©℗